Groen licht voor wegen in verkaveling Grimstedepark Jef Van Nooten

26 februari 2019

13u32 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft de wegenis voor bouwproject Grimstedepark goedgekeurd. De goedkeuring kwam er ondanks fel protest van de oppositie. Ook de meerderheid is niet onverdeeld gelukkig met het project. “Maar we moeten de regels volgen, niet onze gevoelens.”

Projectontwikkelaar GoPlus heeft plannen om 50 appartementen te bouwen in een binnengebied aan de Grimstedestraat. Een bouwvergunning is er nog niet, maar de wegenis voor de nieuwe verkaveling werd maandagavond wel goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraadsleden. Ondanks kritiek vanuit de buurt. Buurtbewoners stellen zich onder meer vragen bij de verkeersdruk. “Maar de komst van 50 appartementen wil niet zeggen dat er voortdurend een file van 50 auto’s zal staan. Op het drukste moment – in de ochtendspits – verwachten we 20 extra wagens op de baan”, zegt schepen Els Baeten. “De parkeerdruk? Het aantal voorziene parkeerplaatsen is hoog ingeschat, en de ontwikkelaar voorziet alternatieven zoals een ruimte fietsenstalling.”

Ook over de voorziene toegangsweg is er ongerustheid, maar volgens de stad is een extra toegangsweg geen goed idee. ‘Dat creëert extra conflictsituaties voor zwakke weggebruikers.”

De oppositiepartijen betreuren onder meer dat de stad niet genoeg geluisterd heeft naar de buurtbewoners. “Het college dwingt de buurt om in beroep te gaan bij de provincie”, zegt Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Met de juiste burgerparticipatie had hier een veel beter project kunnen voorliggen”, verwoordt Bart Voordeckers (Open VLD) het. Ook het feit dat de laatste groene long in de stadskern verdwijnt, is voor de oppositie een doorn in het oog. “Met dit project verdwijnen er maar liefst 40 hoogstammen”, aldus Wout Schafraet (PVDA).

De meerderheid benadrukte dat er geen wettelijke basis is om het project tegen te houden. “De grondrechten zijn wat ze zijn. Wij hebben ons aan de regels te houden. De ontwikkelaar voldoet aan alle voorwaarden. Op basis waarvan moeten wij dit als stad dan tegen houden? Wij moeten onze rechten en plichten volgen, niet onze gevoelens.”