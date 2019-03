Groen licht voor padelterreinen aan Den Bremt: Padel 360 is eerste échte padelclub in de Kempen Jef Van Nooten

28 maart 2019

17u53 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft donderdag een vergunning afgeleverd voor de bouw van twee padelterreinen aan Den Bremt. De bouwaanvraag liep flink wat vertraging op. De club Padel 360 zou zaterdag normaal de terreinen al in gebruik nemen, maar kan nu pas over een maand starten met de aanleg. “Toch spelen we nog voor de zomervakantie padel in Turnhout”, zegt het clubbestuur.

Voor wie het in Keulen hoort donderen bij het woord padel: het is een sport die lijkt op een mix van tennis en squash. Padel – je spreekt het uit met de klemtoon op del – is de op één na meeste beoefende sport in Spanje, en wordt een steeds grotere hype in Vlaanderen. Naar schatting 7.000 Vlamingen wagen zich momenteel al aan de sport. Ook Turnhout heeft met Padel 360 een club. Enig probleem: in Turnhout zijn nog geen padelterreinen.

Als alles volgens plan was verlopen, hadden die er nochtans al moeten zijn. Meer nog, Padel 360 had voor zaterdagavond 30 maart een groot openingsfeest gepland voor haar twee eerste padelterreinen aan tennisclub Den Bremt in de Tichelarijstraat. De procedure om een bouwvergunning aan te vragen, liep echter meerdere maanden vertraging op. Onder meer omdat er bij de eerste aanvraag een paar documenten ontbraken. En volgens het clubbestuur zelf heeft ook een klacht van een buurtbewoner voor de nodige vertraging gezorgd.

Klacht

“De klacht was ingediend uit vrees voor geluidsoverlast”, zegt Tim Weyts, die samen met Frederik Darmont de club oprichtte. “Onze sport maakt nochtans niet meer lawaai dan tennis. Bovendien is geluidsoverlast een politionele bevoegdheid, en dus niet relevant om een bouwvergunning tegen te houden.”

Donderdag heeft het schepencollege in Turnhout zich uiteindelijk over de bouwaanvraag voor de terreinen gebogen. Het college zette het licht op groen. “Maar die klacht van een buurman heeft wel voor flink wat vertraging gezorgd”, klinkt het bij Padel 360.

Tegen zomer klaar

En dus moeten de 65 leden die Padel 360 voorlopig telt, uitwijken naar andere terreinen om hun interclubs te spelen. Het zal wellicht nog enkele maanden duren voordat ze hun sport in eigen stad kunnen beoefenen.

“Van zodra we de bouwvergunning in handen hebben, zullen we die 30 dagen uithangen op een geel blad. Daarna mogen we starten met de werken”, zegt Tim Weyts. “We hebben de bestelling (met glazen wanden, red.) al geplaatst en het voorschot is betaald. De goederen staan klaar voor levering. En zo’n terrein kan op korte termijn gebouw worden. Als alles vlot verloopt kan er tegen de zomervakantie padel gespeeld worden in Turnhout.”

Padel 360 krijgt een vergunning voor de aanleg van drie padelterreinen, maar zal in er een eerste fase slechts twee bouwen. “Dat derde leggen we in een latere fase aan, wellicht wanneer we de kaap van 90 leden hebben bereikt”, besluit Weyts. “De terreinen komen naast de tennisvelden van De Bremt. Links van de hal was een petanqueveldje en een tennismuur. Die worden verwijderd. ”

Ook in Herentals, Hulshout en Grobbendonk zijn er al padelterreinen, maar die zijn verbonden aan een tennisclub. Padel 360 is de eerste echte padelclub in de Kempen.