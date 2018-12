Greet Oris nieuwe voorzitter van Groen Turnhout Jef Van Nooten

20 december 2018

09u32 0 Turnhout De partij Groen in Turnhout heeft een nieuw bestuur gekozen. Greet Oris werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Zij vervangt Jeff Dierckx die vanaf januari zijn mandaat als gemeenteraadslid opneemt.

“Het mandaat van gemeenteraadslid is onverenigbaar met het voorzitterschap. Greet Oris, eerste opvolger na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, zal als voorzitter de nieuwe en enthousiaste bestuursploeg leiden”, klinkt het bij Groen.”

Greet Oris is een ‘groentje’ in de Turnhoutse politiek, maar heeft elders wel al 16 jaar politieke ervaring. Ze was 10 jaar lang schepen en 6 jaar oppositieraadslid voor Groen in Oud-Turnhout. “Dat maakt dat ik vertrouwd ben met een aantal stadsregionale dossiers. Verder wil ik me als eerste opvolger inwerken in de specifieke Turnhoutse dossiers”, zegt Greet Oris.

De nieuwe bestuursploeg van Groen Turnhout bestaat verder uit kinesist Gerrit Verdyck (secretaris), leerkracht Myriam Talboom (vrijwilligersverantwoordelijke), treinbegeleider Veronique Vanonckelen (penningmeester), communicatieadviseur Kim Heylen (communicatieverantwoordelijke), juriste Pauline Ceusters (campagneleider),en ingenieur Eva Joossen en VDAB accountmanager Chris Pintens in algemene ondersteunende rollen.

