Gratis ontbijt op ingekorte zaterdagmarkt MARKTKRAMERS RUIMEN OM 11 UUR BAAN VOOR WK-DORP JEF VAN NOOTEN

23 juni 2018

02u38 0 Turnhout De WK-wedstrijd van de Rode Duivels betekent vandaag een streep door de rekening voor de zaterdagmarkt. Om 11 uur moeten de marktkramers ophoepelen om plaats te maken voor het WK-dorp. Om hun klanten vroeger naar de markt te lokken, geven de marktkramers gratis ontbijten weg.

De zaterdagmarkt heeft een vaste stek op de Grote Markt in Turnhout, maar een paar keer per jaar - tijdens de kermis en het Wintersalon - moeten de marktkramers verhuizen naar de parking van het Stadspark of het Warandeplein. Om te voorkomen dat de zaterdagmarkt ook voor het WK voetbal moet verhuizen, besliste het stadsbestuur aanvankelijk om het WK-scherm in Turnhout op het Warandeplein te organiseren. Na een storm van protest van horeca en handelaars, kwam de stad terug op die beslissing. Het WK-scherm staat toch op de Grote Markt, maar omdat de Rode Duivels vandaag al om 14 uur tegen Tunesië spelen, moet de zaterdagmarkt vroegtijdig sluiten. Anders is er onvoldoende tijd om het WK-dorp klaar te maken voor de ontvangst van de voetbalsupporters.





"Om 11 uur beginnen we onze kramen al op te breken", vertelt kaasverkoper Kees Segers. "Om dat te compenseren beginnen we er een uurtje vroeger aan, vanaf 7 uur."





Financiële steun van horeca

Om klanten te overtuigen vroeger dan normaal naar de markt te komen, dokterden de marktkramers samen met enkele horecazaken een strijdplan uit. Ze geven gratis ontbijten weg aan de vroege klanten. "De doelgroep van dit initiatief zijn de mensen die normaal pas na 11 uur naar de markt komen", verduidelijkt Segers. "Als ze nu na 11 uur komen, zijn ze te laat. Maar nu moeten ze thuis niet eerst ontbijten. Wanneer ze wakker zijn, kunnen ze meteen naar de markt komen om hier te ontbijten."





Dankzij financiële steun van de horeca, kan elke marktkamer vijf gratis ontbijten weg geven aan zijn klanten. Maar verscheidene marktkramers beslisten om daar uit eigen portefeuille nog een hoop gratis ontbijten bovenop te doen. "Zeker voor voedingskramen is vijf veel te weinig. Zelf geef ik er bijvoorbeeld 50 weg. Je kan niet tegen ene klant zeggen dat hij een gratis ontbijt krijgt, en tegen de andere niet", aldus nog Segers.





Wie een bonnetje kan bemachtigen, kan daarmee naar de horecazaken Sint-Pieter, Tamboerke of Saint-Joseph om de ontbijten op te smullen. Maar ook wie ernaast grijpt, moet geen honger lijden.





"Iedereen kan sowieso voor 2 euro een ontbijt krijgen in die drie horeczaken. Saint-Joseph heeft een standje op de markt staan voor het ontbijt. Bij Sint-Pieter en Tamboerke kan je het ontbijt op het terras of binnen nuttigen."