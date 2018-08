Gratis ijsje om zone 30 te vieren 01 augustus 2018

02u36 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout deelde gisteren rond het middaguur gratis ijsjes en smoothies uit ter hoogte van de Zeshoek. Zo werd op een feestelijke manier de uitbreiding van de zone 30 in de stadskern gelanceerd.

Met de invoering van een zone 30 in het handelscentrum van Turnhout wil de stad zowel de beleving van shoppers als de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers verhogen. "De voorbije jaren hebben we veel wijken en buurten uitgerold met zone 30, vaak op vraag van de bewoners zelf. Nu voeren we de zone 30 op eigen initiatief ook in het stadshart in", zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). De hele maand loopt er op de website van de stad een wedstrijd rond de zone 30. Daarbij zijn 30 cadeaubonnen van 30 euro te winnen.





Oppositiepartij Open VLD betreurt dat de nieuwe zone 30 onlogisch is samengesteld.





"In de Herentalsstraat gaat de zone 30 in ter hoogte van de Fabriekstraat. De gevaarlijke bocht ter hoogte van HIVSET blijft evenwel zone 50. Hetzelfde verhaal in de Otterstraat waar de snelheidszone begint ter hoogte van de Beekstraat. In het smalle stukje voor de Sint-Antoniuskerk zal er ook 50 gereden mogen worden. De Stationstraat en het grootste deel van de Warandestraat vallen eveneens buiten de 'zone 30'. Dat is allesbehalve logisch", zegt Bart Voordeckers. (JVN)