Gratis festival op Grote Markt

20 juli 2018

De stad Turnhout organiseert op zondag 22 juli in samenwerking met Grashopper vzw Turnhout Royale op de Grote Markt. Het is een gratis rootsfestival met drie Belgische en twee internationale blues-, rock-'n-roll- en rockabillybands. Hoofdact van de dag is Bebo & the Goodtime Boys uit Amerika. Zij spelen tussen 20 en 21 uur. De andere bands zijn The Nights, The Rusty Nails, The Belle Rose Five en Smokestack Lightnin'. Tussen de sets door draait dj Mister Shoeshine de beste plaatjes uit de oude doos. Voor de kinderen is er een springkasteel, een ballonkunstenaar en grime. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes. Wie met een oldtimer komt, mag parkeren op de Grote Markt. (VTT)