Gratis Binkiebus brengt kinderen naar festival 30 juni 2018

In het Raadsherenpark op de grens van Turnhout en Vosselaar vindt vandaag, zaterdag, het Binkies Kinderfestival plaats. Kinderen kunnen er de zomervakantie inzetten met een namiddag vol animatie en muziek. Nieuw dit jaar is de gratis Binkiebus. Deze bus rijdt langs verschillende op- en afstapplaatsen in Turnhout. Het kinderfestival start om 13 uur. Bezoekers mogen zich verwachten aan springkastelen, een kinderboerderij, een avonturenpark met een klimmuur, een doolhof en kayak. (JVN)