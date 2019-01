Goochelaar verrast patiënten in AZ Turnhout Jef Van Nooten

16 januari 2019

17u01 0

Goochelaar Martijn Spaepen ging woensdag langs bij patiënten van AZ Turnhout. Niet alleen patiënten op de kinderafdeling, maar ook patiënten op de dialyseafdeling en de afdeling geriatrie kregen de goochelaar op bezoek. “Het ziekenhuis wil het hele jaar door soortgelijke kleine verrassingen organiseren voor de patiënten, om samen met hen de 10e verjaardag van AZ Turnhout te vieren”, zegt communicatieverantwoordelijke Hetty Voeten.

Goochelaar Martijn Spaepen (15) mag zichzelf Belgisch kampioen goochelen noemen. Hij behaalde de titel in oktober 2018 op het nationale kampioenschap in Vilvoorde. Martijn won deze prijs in de categorie ‘close-up magie’. “Close-up magie houdt in dat de goocheltrucs recht onder de neus van de toeschouwers gebeuren. Omdat Turnhout natuurlijk de stad van de speelkaart is, liet Martijn tijdens het optreden in het ziekenhuis vooral kaarttrucs zien. Martijn is ook ambassadeur van de tentoonstelling Hocus Pocus Speelkaart die nog tot 31 januari te zien is in het Turnhoutse Nationaal Museum van de Speelkaart”, aldus nog Hetty Voeten.