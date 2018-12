Goochelaar Jahon op Wintersalon Kristof Baelus

25 december 2018

Recht vanuit het VTMKZOOM Circus zal goochelaar Jahon jonge en oud verbazen met zijn goochelshow. Een niet te missen artiest op het Wintersalon in Turnhout. Daarnaast zal er een gekke clown aanwezig zijn die balonnen plooit in de allerleukste vormen. Deelnemen kan tussen 15 en 17 uur en is volledig gratis.