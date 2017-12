Gezocht: idee voor ex-bakkerij en park BEGIN 2018 SLOOP VAN TIEN WONINGEN IN DIKSMUIDESTRAAT TOON VERHEIJEN

02u39 0 Foto Ton Wiggenraad Een deel van de oude bakkerij dat een nieuwe invulling zoekt. Turnhout Slim Turnhout NV lanceert een open oproep om in een voormalige bakkerij en een aanpalend park in de Diksmuidestraat een project voor de buurt op te starten dat maximaal vijf jaar zal lopen. Kandidaten kunnen tot begin volgend jaar voorstellen indienen. De rij huizen die nu nog voor de oude bakkerij en de tuin staan, verdwijnen begin 2018.

SLIM Turnhout NV is een samenwerking tussen de stad, projectontwikkelaar ION en Participatiemaatschappij Vlaanderen. Zij creëren samen de volgende jaren ruim zeshonderd nieuwe woongelegenheden in combinatie met de zorgsector, kantoren en nieuwe openbare ruimte. Het hele project wordt in fasen uitgevoerd.





Omdat een oud industrieel gebouw, een oude bakkerij, aan de kant van de Diksmuidestraat nog enkele jaren blijft staan, wil SLIM daarvoor een tijdelijke invulling zoeken. "Op lange termijn komt daar onder meer een groot groen park voor de buurt, maar omdat het nog even duurt, willen we er wat leven in de brouwerij brengen", vertelt schepen Francis Stijnen (CD&V). "We laten alles open: een artistiek project, een nieuwe zaak, een buurttuin met buurtcafé... Het kan in principe allemaal. Voorwaarde is wel dat het een meerwaarde vormt voor de buurt en dat het geen hinder veroorzaakt. We hopen dat er creatieve mensen zullen opstaan. De projecten kunnen worden ingediend voor een deel van de gebouwen of voor het hele gebouw en met of zonder de parktuin erbij."





Moestuinen

De oude bakkerij staat al een tiental jaren leeg. De site ligt verscholen achter een reeks woningen in de Diksmuidestraat die in het voorjaar van 2018 gesloopt wordt. Op vijf van die percelen komt er na de afbraak een fietsparcours. "Ook de fietsbieb is op de site gevestigd en het is eveneens de bedoeling dat er een ruimte wordt voorbehouden voor buurtbewoners die er een moestuin willen aanleggen", vervolgt Stijnen. "In een deel van het gebouw komt er ook een expositieruimte rond warmtenetten. Het gaat om een tijdelijk project van maximum vijf jaar."





Zwembad

De hal van de vroegere bakkerij is een 500 vierkante meter groot. Er is enkel een minimum aan verlichting en er is geen verwarming. De parktuin van ongeveer 2.200 vierkante meter is enkel met de fiets of te voet te bereiken vanuit de Diksmuidestraat. Het park staat vol met bomen, struiken en gras. Het oude openluchtzwembad ligt er nog. Wie een project wil realiseren en niets met het zwembad doet, zal het zelf moeten opvullen of moet het om veiligheidsredenen ten minste afsluiten . SLIM zelf gaat het parkgedeelte nog wel opruimen na de sloop van de woningen. "We willen benadrukken dat kandidaten voor een project moeten openstaan voor samenwerking met anderen", klinkt het bij SLIM. "Niemand krijgt echte exclusiviteit op het domein. Als de projecten commercieel zijn, zal er een vergoeding moeten worden betaald die in samenspraak bepaald wordt."





Dossiers kunnen ingediend worden tot 16 april. Op 20 januari en op 24 februari kunnen belangstellenden om 10 uur de site bezoeken. Inschrijven is nodig en gebeurt via filip.deroover@turnhout.be, via bert.willems@turnhout.be of via tel. 014/44.33.92.