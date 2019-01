Gezocht: 50 Vlaamse scholen die een weerstation willen installeren Heilig Graf in Turnhout krijgt de primeur Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

14u15 0 Turnhout Op de campus van het Heilig Graf Instituut in Turnhout hebben de STEM-leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar een weerstation van de UGent geïnstalleerd. Het is het eerste in een netwerk van vijftig weerstations op Vlaamse en Brusselse scholen. “Samen met de leerlingen willen we de resultaten met de andere weerstations in Vlaanderen vergelijken”, zegt leerkrachte Sofie Tielen.

Het was een bijzondere primeur voor het Heilig Graf Instituut. Tegen eind dit jaar willen de onderzoekers van UGent een netwerk tot stand brengen van 50 identieke weerstations op scholen in Vlaanderen en Brussel om te onderzoeken wat de impact is van een omgeving op de weersomstandigheden. De middelbare school in Turnhout mocht maandag de spits afbijten van het Vlinder (Vlaanderen in de weer)-project.

“Het opzet van dit project past perfect in het leerplan voor STEM en aardrijkskunde. Door de resultaten van het weerstation te analyseren kunnen onze leerlingen de theorie in de praktijk omzetten”, zegt leerkrachte Sofie Tielen.

Het weerstation komt op de eigen campus te staan in de schooltuin, maar dat is zeker niet overal het geval. Zo komt er ook een tweede weerstation in Turnhout ter hoogte van de stadsboerderij. “We willen ook weerstations aan rivieren of tussen de duinen bijvoorbeeld, zodat we kunnen zien wat de impact is van het type omgeving op de metingen”, zegt UGent-onderzoeker Steven Caluwaerts van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde. “Hier in een stedelijke omgeving verwachten we bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect te kunnen waarnemen. Aangezien de weerstations automatisch werken en zelfs geen elektriciteitsaansluiting nodig hebben, kunnen ze in allerlei omgevingen staan en moeten de scholen er niet de hele tijd naartoe.”

De weerstations zullen temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsterkte meten en die metingen doorsturen naar een centrale server. De resultaten van alle weerstations zijn niet alleen door de UGent zelf, maar ook door de scholen raadpleegbaar en zelfs steden en gemeenten en individuele burgers zullen met de data aan de slag kunnen. De scholen krijgen ook begeleidende lespakketten ter beschikking.

Vlinder kreeg een subsidie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid omdat het werd geselecteerd bij een projectproep rond wetenschap in samenwerking met burgers. Ook onder meer het KMI werkt mee aan het project. Tegen eind dit jaar willen de onderzoekers een netwerk tot stand brengen van 50 identieke weerstations. De weerstations worden toegekend aan scholen in Vlaanderen en Brussel, die zich daarvoor nog tot eind april kandidaat kunnen stellen www.vlinder.ugent.be.