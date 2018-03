Gezin met autistische kinderen wacht al 10 jaar op zorgbudget 23 maart 2018

02u57 0 Turnhout Een echtpaar uit Mol met drie autistische kinderen zit met de handen in het haar. Hun zoon (21) heeft met het 'Huis van Ben' in Turnhout eindelijk de juiste begeleiding gevonden. Maar hij kan er slechts tijdelijk blijven omdat het gezin voor het tiende jaar op rij naast een zorgbudget heeft gegrepen.

De drie kinderen van Ilse en haar man, 15, 21 en 22 jaar, hebben alle drie een vorm van autisme. Zeker de zoon van 21 jaar is zwaar zorgbehoevend. Samen met zijn zus (15) staat hij al tien jaar op de wachtlijst voor een zorgbudget te krijgen. Bij de recentste aanvraag in februari kreeg het gezin te horen dat de zorgvraag voor de 15-jarig dochter niet dringend genoeg is om een persoonlijk assistentiebudget te krijgen. "Voor onze zoon geven ze wel toe dat de zorgvraag dringend is, maar ze zeggen dat er geen geld voor is. Dat is voor ons nog maar eens een slag in het gezicht, al voor het tiende jaar op rij", zegt Ilse.





Recht op 35.000 euro

De 21-jarige zoon heeft dag en nacht professionele begeleiding nodig. Die kunnen zijn ouders hem niet geven. Sinds kort verblijft hij in het Huis van Ben in Turnhout, een opvangtehuis voor jongeren met autisme. Daar zit hij eindelijk op zijn plaats. "Het Huis van Ben is ideaal voor hem. Maar als er geen budget komt (de jongen zou jaarlijks recht hebben op een zorgbudget van 35.000 euro, red.) kan hij daar niet blijven. Wat moet er dan gebeuren met een jongen van 21 die niet zelfstandig kan zijn en thuis niet geholpen worden? Thuis is de situatie eigenlijk niet houdbaar. Mijn zoon heeft al enkele opnames in psychiatrische instellingen achter de rug, en is ook een tijdje suïcidaal geweest. Het doet pijn om te beseffen dat je kinderen méér zorg nodig hebben dan dat jij hen kunt bieden", zegt Ilse.





Miljarden euro's voor F16's

"We betalen al ons hele leven zorgverzekering, maar we krijgen zelf geen zorg voor onze zoon. Hoewel erkend wordt dat hij die nodig heeft. En wij zijn zeker geen alleenstaand geval. Veel gezinnen zitten in dezelfde situatie. In het hele F16-dossier wordt met vele miljarden euro's gegoocheld. Maar enkele miljoenen voor de zorg zijn er niet."





(JVN)