Gewapende gangsters beroven frituur UITBAATSTER WILHELMINA (27) KRIJGT PISTOOL OP HAAR GERICHT JEF VAN NOOTEN

12 juni 2018

02u47 0 Turnhout Drie mannen hebben zondagavond laat een gewapende overval gepleegd op frituur 't Park aan het Lode Peetersplantsoen. Zonder één woord te zeggen, bedreigden ze de uitbaatster met een vuurwapen. Nadat zij naar achteren was gevlucht, stalen de gangsters de kassa met zo'n 800 euro erin.

De Parkwijk in Turnhout werd zondagavond rond 23 uur opgeschrikt door de sirenes van verscheidene politiewagens. Aanleiding was een gewapende overval, die vlak voordien had plaats gevonden bij frituur 't Park aan het Lode Peetersplantsoen in de Parkwijk. "Zondagavond rond 22.50 uur stapten twee mannen de frituur binnen. Op dat moment waren er geen andere klanten meer en ik was al wat aan het poetsen, want het was 10 minuten voor sluitingstijd", doet Wilhelmina Tung (27) het verhaal.





De twee mannen die de frituur binnen stapten, leken gehaast. Toen Wilhelmina zich naar de toog begaf om de bestelling van het duo op te nemen, kreeg ze een pistool op haar gericht. "Ze droegen een buff (een soort sjaal, red..) voor hun gezicht en een pet op hun hoofd. De grootste van de twee haalde plots een vuurwapen tevoorschijn en hield het in mijn richting. Zonder één woord te zeggen. Maar als je zo'n pistool op je gericht krijg, moeten ze niet veel zeggen. Dan weet je meteen wat de bedoeling is", zegt Wilhelmina.





De uitbaatster vluchtte naar het privégedeelte achter de frituur om haar vader te verwittigen. Ze belden dan meteen de politie. Toen ze even later een kijkje gingen nemen, waren de overvallers verdwenen. Samen met de kassa met daarin zo'n 800 euro cash geld. "Twee overvallers zijn binnen geweest. Maar op camerabeelden van het café schuin tegenover, zijn drie mannen te zien die weglopen. Waarschijnlijk stond één persoon buiten op de uitkijk", vermoedt Wilhelmina. "Aangezien ze niks hebben gezegd, weet ik niet welke taal of met welk dialect ze spreken. Ik kan de politie alleen vertellen dat het om donkere mannen ging."





De politie startte meteen een zoekactie, maar de daders werden niet gevonden. De kassa werd leeg teruggevonden in het nabije Stadspark. Naast de kassa lag een sporttas met kledij. Verder onderzoek moet uitwijzen of het de kledij betreft die de daders droegen op het moment van de overval.





"Dit is niet de eerste keer dat me dit overkomt. Eerder werd me al eens geld afhandig gemaakt toen ik in een frituur in Antwerpen aan het werk was. En mijn zusje is al eens overvallen op straat. Het is niet fijn als iemand een vuurwapen op je richt. Maar dit zal me niet afschrikken. Het zou wel kunnen dat we voortaan één uur eerder sluiten, om 22 uur in plaats van 23 uur."





Het is niet de eerste gewapende overval op het Lode Peetersplantsoen. Drie jaar geleden was Carrefour, pal naast frituur 't Park, het slachtoffer.