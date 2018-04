Gevangenisdirectie vrijuit na zelfdoding van moordverdachte in cel 19 april 2018

02u44 0 Turnhout Opluchting bij de directie van de gevangenis in Turnhout. Zowel een directrice als een voormalige directeur werden vervolgd omdat ze in 2015 de zelfdoding van gedetineerde Dave V. (37) niet hebben voorkomen. De rechtbank besliste gisteren dat hen geen enkele schuld treft.

De 37-jarige Dave V. uit Turnhout belandde in het voorjaar van 2015 in de gevangenis nadat hij zijn echtgenote Vicky Stappaerts (33) met een mes van het leven had beroofd in hun woning in de Rubensstraat. De drie kinderen van het koppel waren op dat moment buiten in de tuin aan het spelen. Dave V. verwittigde zijn familie en probeerde zich meteen daarna een eerste keer van het leven te beroven. Hij kon echter nog gered worden.





Na een verblijf in het ziekenhuis en de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge verhuisde hij naar de gevangenis in Turnhout.





Verhoogd toezicht

De directie en cipiers wisten dat hij suïcidaal was. Hij stond daarom onder verhoogd toezicht waarbij cipiers iedere 15 minuten een kijkje gingen nemen in zijn cel. Toch slaagde hij er twee maanden na zijn arrestatie, begin juli 2015, in om zichzelf op te hangen aan de radiator in zijn cel. De nabestaanden wilden zowel directieleden Leen S. (32) en Lieven G. (40) als enkele cipiers laten vervolgen voor schuldig verzuim. De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste uiteindelijk dat alleen de twee directieleden terecht zouden staan voor 'onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg'.





Zes controles

"Hij moest om de 15 minuten worden gecontroleerd. Dat is nooit gebeurd. De bewuste nacht zijn er tussen 22 uur en 6 uur slechts zes controles geweest", haalde de advocaat van de nabestaanden aan tijdens de rechtszaak. Opvallend: Dave V. stierf tussen 1.30 uur en 2 uur.





Ook nadien is hij nog drie keer gecontroleerd. Hij had zijn kussen en dekens zo gelegd alsof het leek dat hij aan het slapen was.





Het openbaar ministerie vroeg de vrijspraak. "Een verhoogde bewaking is geen garantie dat iemand nooit de hand aan zichzelf zou slaan", aldus de aanklager. De rechtbank is die piste gisteren gevolgd en heeft zowel Leen S. als Lieven G. vrijgesproken. (JVN)