Gevangene gooit bord naar cipier 14 april 2018

02u30 0

Ahmed E.B. uit Turnhout riskeert een extra gevangenisstraf. De man zat geruime tijd geleden een gevangenisstraf uit in de gevangenis van Turnhout. Op een bepaald moment is het etenstijd en kreeg de man het aan de stok met een cipier. Tijdens de bedeling van de maaltijd haalde E.B. uit met een bord en geraakte de cipier gewond aan haar hand. "Het getuigt van bijzonder weinig respect voor iemand die zich dagelijks inzet om gevangenen te begeleiden", aldus het openbaar ministerie. "Hier is een duidelijk signaal nodig." Het openbaar ministerie vordert een celstraf van tien maanden.





Het vonnis valt op 11 mei. (VTT)