Gevangene betrapt met 9,5 gram hasj: “Ik was gestopt met joints... totdat ik in de gevangenis belandde” Jef Van Nooten

08 april 2019

11u15 4 Turnhout De 23-jarige James M. uit Turnhout werd in de gevangenis betrapt met drugs. Hij riskeert een bijkomende gevangenisstraf van 8 maanden.

De man liep op 2 december 2018 tegen de lamp in de gevangenis in Hoogstraten. “Tijdens een controle met een drugshond vonden cipiers 9,5 gram hasj die M. had verstopt”, verduidelijkt de openbare aanklager. Naast een gevangenisstraf van 8 maanden vorderde het parket ook een geldboete.

James M. hoopt op mildheid van de rechter. “Ik was gestopt met het roken van joints, maar in de gevangenis ben ik er terug mee begonnen”, vertelde hij aan de rechtbank. “Nadat ik betrapt werd met de hasj, ben ik er wel terug mee gestopt. Ik hoop op een iets mildere straf dan 8 maanden.”

Vonnis op 6 mei.