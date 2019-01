Geslagen met skateboard, aangevallen met houtvijl en gedwongen om ’s nachts rondjes rond de kerk te lopen: moeder riskeert 30 maanden voor mishandeling tweeling Jef Van Nooten

22 januari 2019

13u26 0 Turnhout Twee tweelingzussen uit Turnhout zijn jarenlang zwaar mishandeld door hun eigen moeder. De meisjes werden onder andere met een skateboard op het hoofd geslagen. In september 2016 viel de vrouw haar dochters aan met een houtvijl. “Hij is niet scherp genoeg. Hiermee kan ik jullie niet vermoorden”, riep ze, waarna ze uit de keuken een groot vleesmes ging halen. Voor de meisjes was dit de druppel om naar de politie te stappen.

De vrouw, T.P., daagde dinsdagochtend zelf niet op voor haar proces. Ze liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. Haar dochters, een tweeling die intussen net meerderjarig is, woonden de rechtszaak wel bij. Ze moeten het ongetwijfeld moeilijk hebben gehad toen zowel hun advocate als de openbare aanklager de gruwel beschreef die ze jarenlang hebben moeten doorstaan.

Jarenlang gezwegen

Volgens het openbaar ministerie begon het geweld tegen de meisjes kort nadat het gezin zich in 2008 in Turnhout heeft gevestigd. Jarenlang hebben ze gezwegen en het geweld ondergaan. Pas in april 2015 haalden ze voor het eerst de politie er bij.

“De moeder haalde één van haar dochters rond middernacht uit bed. Het meisje werd verplicht om 10 keer rond de kerk op de Grote Markt te lopen. Zomaar, ronder reden. Het meisje gehoorzaamde, maar toen ze terug binnen kwam, werd ze toch hardhandig aangevallen door haar mama”, vertelt de advocate van de tweelingzussen. Het meisje werd tot bloedens toe geslagen, gebeten en gekrabd.

“De meisjes probeerden zich telkens te beschermen met een laptop. Want daar had de moeder wel respect voor. Die wilde ze nièt kapot kloppen.”

De uiterlijke littekens zijn niet groot. Maar de innerlijke littekens blijven voor de rest van hun leven. Advocate van de tweelingmeisjes

Het CAW werd ingeschakeld, maar de situatie verbeterde niet. Integendeel, het geweld werd er alleen maar driester op. De meisjes werden met een pollepel op het hoofd geslagen totdat ze moesten overgeven, met de hoofden tegen elkaar geslagen of met een skateboard op het hoofd geklopt.

“Ze sloeg met de wieltjes van het skateboard op het hoofd van haar dochter. Het meisje hield er een gapende hoofdwonde aan over.”

In september 2016 was voor de meisjes de maat vol. Na een nieuw incident raapten ze al hun moed bij elkaar om alles op te biechten. Ze vreesden voor hun eigen leven als ze de mishandelingen nog langer lieten begaan. “Mama had weer eens gedronken”, schetst de advocate van de meisjes de spreekwoordelijke druppel.

“Plots keerde ze zich tegen één van de meisjes. Ze trok haar met de haren door de kamer en sloeg haar in het gezicht. Ze greep alles vast wat ze kon vinden en slingerde dat naar het hoofd van haar dochters.” Op een bepaald moment kreeg de vrouw ook een houtvijl te pakken. Ze dreigde en sloeg er haar dochters mee. ‘Hij is niet scherp genoeg. Hiermee kan ik jullie niet vermoorden”, riep ze haar dochters toe. Even later kwam ze met een groot vleesmes met een lemmet van 20 centimeter aandraven. “Ze bleef roepen en tieren dat ze hen zou vermoorden. De meisjes probeerden op haar in te praten. Daar hadden ze al een jarenlange ervaring in opgebouwd.”

“Nooit geslagen”

Volgens hun advocate is het een wonder dat de meisjes het jarenlange geweld overleefd hebben en het proces tegen hun moeder konden bijwonen.

“Ze zijn aangetast in hun basis veiligheidsgevoel. Door hun eigen moeder. Uiterlijk zijn de littekens niet zo groot, maar innerlijk blijven de littekens voor de rest van hun leven.”

Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 30 maanden. De vrouw zelf vraagt de vrijspraak. Volgens haar advocaat had ze vaak ruzie met haar partner en daardoor ook met haar kinderen, maar heeft ze hen nooit geslagen.

“Ze heeft niet met een skateboard geslagen. Het meisje is op een skateboard gevallen nadat mijn cliënte haar wegduwde toen ze tussen wilde komen in een ruzie. Heel het dossier is opgebouwd uit eenzijdige verklaringen.”

Volgens de aanklager is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de meisjes. “Het is juist uit loyaliteit naar hun moeder dat ze er niet eerder mee naar buiten zijn gekomen..”

Vonnis op 26 februari.