Geseinde man verwondt agenten, die hem daarna wel bij de kraag kunnen vatten Jef Van Nooten

15 maart 2019

13u17 0 Turnhout De 34-jarige Amine E.A. uit Turnhout ging door het lint toen hij door de politie werd staande gehouden. Hij riskeert 20 maanden celstraf voor weerspannigheid en geweld tegen agenten.

De politie kreeg vorig jaar via het ANPR-netwerk melding over een voertuig waarvan de bestuurder mogelijk rond zou rijden zonder rijbewijs. Toen de wagen aan de kant werd gezet, bleek Amine E.A. achter het stuur te zitten. “De man stond geseind voor een eerder gewelddadig incident met wapenvertoon”, vertelt de openbare aanklager. “De agenten wilden hem daarom meenemen voor verhoor. Hij is daarop erg agressief geworden.”

Twee agenten raakten gewond door de weerspannigheid van de bestuurder. Eén van hen liep een duimverstuiking op nadat hij op zijn hand was geslagen. Het parket vordert een gevangenisstraf van 20 maanden en een geldboete. De advocate van Amine E.A. hoopt op een voorwaardelijke straf, gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing.