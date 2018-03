Gemeenten plannen toekomst Bels Lijntje 14 maart 2018

Drie gemeenten uit onze regio hebben mee ingetekend om een toekomstvisie voor het Bels Lijntje op te laten maken. In oktober moeten de ideeën voor de verdere inrichting en ontsluiting van het fietspad klaar zijn.





Het Bels Lijntje was ooit een spoorlijn, maar is tegenwoordig een populair fietspad tussen Turnhout en Tilburg. Onder leiding van Toerisme Provincie Antwerpen tekenen diverse partners uit België en Nederland samen een ambitieuze toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit. Turnhout, Ravels en Baarle-Hertog zijn samen met vier Nederlandse gemeenten in het project gestapt. "In 2017 vierde het Bels Lijntje zijn 150ste verjaardag. Het feestjaar zorgde voor een vernieuwde aandacht en talrijke initiatieven op en langs het fietspad tussen Turnhout en Tilburg: van bredere paden over de reconstructie van twee spoorwegspanten tot lokale festiviteiten. Alle betrokken partners werden het snel eens: een toekomstvisie voor het Bels Lijntje vraagt om een gezamenlijke aanpak", klinkt het.





In oktober presenteren de partners een toekomstvisie voor het Bels Lijntje. Die vormt de basis om vervolgens samen de uitvoeringsplannen op te stellen. (JVN)