Gemeente krijgt schenking van unieke kaarten en foto's 15 mei 2018

Turnhout Het gemeentearchief van Brecht is enkele unieke stukken rijker. De nabestaanden van professor Raphaël van den Eeckhaut uit Turnhout hebben zijn studie over Brecht aan de gemeente geschonken. De bedoeling is dat de stukken ooit tentoongesteld worden.

Raphaël van den Eeckhaut, die in 2011 overleed in Turnhout, maakte tyssen 1942 en 1958 een studie over de geschiedenis en de toponomie van Sint-Lenaarts en Brecht. Het uitgetypte rapport, enkele zelfgemaakte kaarten en unieke foto's van toen zijn nu voortaan in handen van de gemeente. De voorbije jaren lagen de stukken in het stadsarchief van Turnhout. Op vraag van de familie zijn ze nu overgemaakt aan Brecht. "Papa wilde niet dat de stukken verdwenen. Ze moesten altijd bewaard blijven", vertellen de kinderen Monique en Erik Van den Eeckhaut. "We zijn blij dat ze nu bij de gemeente zijn waarover het gaat. We hebben zelf foto's kunnen bekijken die we nog nooit gezien hadden."





Ook burgemeester Luc Aerts en gemeenterarchivaris Hans Vanhulle zijn opgetogen. "Voor Brecht vormt deze schenking echt een meerwaarde. De gedetailleerde plaatsnamenstudie van Van den Eeckhaut helpt de gemeente heel wat vragen beantwoorden over de oorsprong van de verschillende plaatsnamen voor Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Antonius (sinds 1 januari 1977 gemeente Zoersel). De foto's geven een beeld van hoe de gemeente Brecht er ongeveer 65 jaar geleden uit zag. Een deel van deze opnames werden gemaakt vanuit de kerktoren van de Sint-Michielskerk. We gaan ze zeker nog uitvoerig bestuderen." (VTT)