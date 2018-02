Geluidsoverlast leidt tot burenruzie en rake klappen 13 februari 2018

Sven V.H. stond gisteren terecht op de rechtbank in Turnhout. Hij deelde vorig jaar rake klappen uit aan zijn buurman Emiel A. die kwam klagen over geluidsoverlast door Sven's kinderen. "Emiel A. zou de beklaagde geduwd hebben waardoor hij in de aanval ging met rake klappen", zegt de openbare aanklager. "Spijt had Sven niet want hij had nog graag meer klappen uitgedeeld." Volgens de openbare aanklager kampt de beklaagde met een agressieprobleem, maar dat wil hij niet aanpakken. Het parket eist 10 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 12 maart. (MVBO)