Geldgebrek speelt Turkse moskee parten HALF JAAR NA GEPLANDE OPENING NOG STEEDS BOUWWERF JEF VAN NOOTEN

01 juni 2018

02u43 0 Turnhout De bouw van de Turkse moskee die de vzw Mevlana wil openen aan de Steenweg op Baarle-Hertog heeft flinke vertraging opgelopen. De moskee moest normaal eind 2017 openen, maar de vzw heeft te weinig geld om de renovatiewerken af te ronden.

De vzw Mevlana kocht in 2015 het pand van het voormalige café Zwart Water aan de Steenweg op Baarle-Hertog in Turnhout. Het café was twee jaar voordien, in november 2013, in vlammen opgegaan na brandstichting. De vzw Mevlana kocht het pand om het te renoveren. Aanvankelijk zou het officieel een 'Turks cultureel- en solidariteitscentrum' worden. Intussen kleeft Mevlana er zelf de naam 'cultureel centrum en moskee' op.





Voorzitter Mustafa Ari van de vzw Mevlana verkondigde in april vorig jaar dat de moskee nog in 2017 zou openen. "De werkzaamheden aan het gebouw zijn ver gevorderd", vertelde hij toen aan deze krant. "Het is de bedoeling om nog dit jaar te openen. De werken hebben een tijdje geduurd omdat we met vrijwilligers werken. Alles moet in onze vrije tijd gebeuren."





Maar de vooropgestelde openingsdatum is niet gehaald. Meer nog, er moet nog zoveel gebeuren in het gebouw dat het op dit moment onmogelijk is te voorspellen wanneer de moskee de deuren kan openen. Hoewel de buitenbezetting intussen is afgerond en binnen vloerverwarming en een vloer in gepolierd beton is aangelegd, heeft het pand nog altijd veel weg een bouwwerf.





Timing niet haalbaar

"De vzw Mevlana kent geldgebrek", verklaart schepen voor Diversiteit Peter Segers (sp.a). "De bouw ligt zo goed als stil. Men werkt wel verder, maar aan een zeer traag tempo. De vzw had ooit een timing voor opening gecommuniceerd, maar die werd niet gehaald. Een nieuwe openingsdatum kunnen ze op dit moment niet geven. Daarvoor zijn ze te afhankelijk van giften en offergelden."





Donaties

De vzw Mevlana maakt deel uit van Diyanet, het Turkse staatsorgaan dat eerder door Staatsveiligheid 'de lange arm' van de Turkse premier Erdogan genoemd werd. Oppositieraadslid Recino Van Lommel (Vlaams Belang) wilde tijdens de gemeenteraad weten of de stad al gesprekken heeft gevoerd met de vzw en hoe de moskee verder opgevolgd zal worden na opening.





"Er zijn in het verleden al gesprekken geweest met de vzw, in aanwezigheid van de politie", reageert schepen Peter Segers. "Omdat de opening nog niet voor meteen is, zijn er nu al een tijdje geen gesprekken meer geweest. Maar van zodra er een openingsdatum gekend is, zullen alle nodige controles uitgevoerd worden. Ze ontkennen niet dat ze aangesloten zijn bij Diyanet. We hebben hen gezegd dat we de werking van het centrum goed zullen monitoren."





Op haar Facebookpagina roept de vzw onder de slogan 'Mevlana, Diyanet van België' op om giften te doneren.