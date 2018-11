Geld, juwelen en laptop gestolen JVN

23 november 2018

12u00 1

Dieven hebben donderdag in de loop van de dag ingebroken in een woning aan de Kapelweg in Turnhout. De bewoners stelden de inbraak donderdagavond rond 19 uur vast. De daders hadden de achterdeur geforceerd om binnen te geraken. Ze stalen geld, juwelen en een laptop uit de woning.