Geld gestolen bij diefstal in woning en wagen Wouter Demuynck

25 november 2018

In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in een woning in de Diksmuidestraat in Turnhout. De buit bestond uit een geldbeugel met inhoud. Zondag werd ook een diefstal uit een voertuig aan Sleedoorn vastgesteld. Er was geen braakschade, maar onbekenden gingen opnieuw aan de haal met geld.