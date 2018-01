Geen stormloop op eerste solden VEEL SHOPPERS BLIJVEN THUIS DOOR REGEN EN WIND WOUTER DEMUYNCK

02u34 0 Vanderveken Gezellige drukte in de Gasthuisstraat, maar het was nog niet over de koppen lopen. Turnhout Gisteren ging de koopjesperiode weer officieel van start. Het was nog niet meteen over de koppen lopen in de winkelstraten, maar gezellig was het wel in onder meer Geel en Turnhout. De teneur bij de handelaars en de bezoekers is alvast positief. Ondanks het tegenvallende weer vielen de grote kortingen duidelijk wel in de smaak.

Wie gisteren al meteen wat koopjes op de kop wilde tikken, moest daarvoor nat en winderig weer trotseren. Zo ook Hilde Valkenaers, die met haar moeder Ria Aerts kwam shoppen in de Nieuwstraat in Geel.





"We hebben onder meer sportschoenen, een kleedje en een sjaal gekocht", vertellen beide dames, die erg te spreken zijn over de grote kortingen. "Dit kleedje kostte 250 euro, maar ik heb het kunnen kopen voor 25. Je kan dus echt wel koopjes doen", lacht Hilde. "Je kijkt daarom ook meer naar de kwaliteit van de kledij", pikt moeder Ria in. "Normaal zijn sommige merken te duur, maar nu komen die ook in aanmerking door de kortingen."





Vanderveken Lieske Thijs.

Schoolvakantie

Volgens Jo Beerten, zaakvoerder van schoenenwinkel Vegrid, is de opkomst dit jaar iets gezapiger omdat het nog schoolvakantie is.





"De mensen hoeven nu niet al meteen de eerste dag te komen, want velen hebben nog een volle week vakantie. Andere jaren is de vakantie al gedaan wanneer de solden beginnen. Door het stormachtige weer zullen de mensen ook wel wat afwachtender geweest zijn", meent Beerten, die met fikse kortingen toch wel wat klanten kon lokken. "We hebben kortingen tot 75 procent."





Vanderveken Hilde Valkenaers met haar mama Ria Aerts.

Veel juwelen

Ook in de Gasthuisstraat in Turnhout waren heel wat kooplustigen er vroeg bij. "Qua aantal klanten zitten we op schema in vergelijking met vorig jaar", vertelt Pascale Laenen, winkelverantwoordelijke van kledingwinkel Cassis-Paprika. "Alvorens de winkels openden was het nog wel aan het regenen, maar daarna is het grotendeels opgehouden." Ook bij Cassis-Paprika begon men de eerste dag van de solden al met stevige afprijzingen. "De meeste kortingen gaan tot 50, maar er zijn ook afprijzingen van 70 procent. Wat dit jaar opvalt, is dat de mensen heel veel juwelen kopen. Het is de eerste keer dat we die verkopen en ze vliegen echt de deur uit. Daarnaast zijn ook de dikke truien in trek."





Lieske uit Retie nam van de gelegenheid gebruik om voor haar hele gezin te shoppen. "Voor de kinderen heb ik een jurkje en wat broeken gekocht en voor mijn man een trui. Ik heb mezelf ook nog een broek aangeschaft", vertelt Lieske, die steeds uitkijkt naar het begin van de solden.





Elk jaar rustiger

"Ik zit daar wel vaak op te wachten. Met vriendinnen maken we er dan een hele uitstap van. Op de meeste spullen heb ik alvast een korting van 50 procent."





Lieske merkt tevens dat de winkelstraat in Turnhout elk jaar wat rustiger wordt. "Dat heeft vooral te maken met mensen die meer online shoppen, denk ik. Dat er iets minder volk is, is voor mij natuurlijk een pak aangenamer. Ik bekijk alles in ieder geval toch nog het liefst in het echt", glimlacht Lieske.