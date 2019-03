Geen 24-uur permanentie voor politiepost op Grote Markt: “Anders verliezen we blauw op straat” Jef Van Nooten

26 maart 2019

Het politiekantoor op de Grote Markt in Turnhout krijgt geen 24-uur permanentie in weekends. Oppositiepartij Vlaams Belang pleitte voor ruimere openingsuren om het veiligheidsgevoel van inwoners te verhogen. "Maar een permanentie van de politiepost zou minder blauw op straat betekenen", reageert burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Het was oppositieraadslid Jan Van Steenbergen (Vlaams Belang) die het voorstel maandagavond op tafel legde tijdens de gemeenteraad. Hij vraagt om de politiepost op de Grote Markt voortaan ook dag en nacht open te houden tijdens weekends in de donkere maanden. Nu is dat alleen het geval in de zomer. “Na anderhalf jaar is het duidelijk dat de huidige openingsuren niet voldoen aan de verwachtingen van de burgers. Net tijdens de donkere weekends in de wintermaanden is er weinig sociale controle en is een ruimere, zichtbare permanentie duidelijk”, aldus Van Steenbergen.

Bart Voordeckers (Open VLD) en Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) merkten ook op dat nu vaak geen aangifte wordt gedaan van criminele feiten. “Als je gewoon ’s nachts de politiepost kan binnen stappen, ben je veel sneller geneigd aangifte te doen, dan wanneer je daarvoor de dag nadien een afspraak moet maken”, aldus Van Lommel. “Het feit dat de post wel ruimere openingsuren heeft in de zomermaanden wijst er op dat er een nooodzaak is. Waarom dan ook niet tijdens de wintermaanden het onveiligheidsgevoel wegnemen?”

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) is ergens wel gewonnen voor het idee, maar benadrukt dat daar op dit moment geen politionele middelen voor zijn. “Door de 24-uur permanentie van deze politiepost weg te halen, zijn er 4.400 manuren gecreëerd om meer blauw op straat te krijgen”, zegt Van Miert. “Om de politiepost terug permanent te bemannen, moeten we van de hogere overheid meer manschappen ter beschikking krijgen. Anders moet er blauw op straat verdwijnen.”

Nog volgens de burgemeester is ook de horeca op en rond de Grote Markt geen voorstander. “Zij verkiezen patrouilles in het uitgaansleven boven een permanente politiepost waarbij je de agenten niet ziet zitten.”