Gedaan met spijbelen: De Regenboog en Talentenschool organiseren zelf klimaatmars in Turnhout Jef Van Nooten

31 januari 2019

Niet alleen in steden zoals Brussel, Leuven of Luik trokken donderdag jongeren de straat op om te betogen voor het klimaat. Ook in Turnhout verzamelden jongeren met spandoeken en kartonnen borden die ze hadden volgeschreven met slogans voor een beter milieu. In tegenstelling tot de meeste jongeren die naar Brussel trokken, kwam er in Turnhout geen spijbelen aan te pas. De leerlingen van basisschool De Regenboog en de secundaire Talentenschool werden zelfs begeleid door hun leerkrachten. De scholen trokken in groep van het Boomgaardplein naar de Grote Markt. Onderweg riepen de kinderen slogans zoals ‘Wij zijn het beu, denk aan het milieu!’.