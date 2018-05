Gedaan met roekeloze pizzakoeriers STAD EN ZAAKVOERDERS PIZZERIA'S ONDERTEKENEN VANDAAG CHARTER JEF VAN NOOTEN

30 mei 2018

02u50 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout bindt samen met enkele pizzazaken de strijd aan tegen het roekeloze rijgedrag van de koeriers. De pizza-brommertjes lapten vaak de snelheidsregels aan hun laars en reden in verboden richtingen. "Dit protocol moet de verkeersveiligheid in het algemeen ten goede komen", zegt Eric Vos.

Zwakke weggebruikers dreigden van hun sokken te worden gereden door pizzakoeriers, en ook automobilisten moesten regelmatig in de remmen om een pizzabezorger op zijn brommertje te ontwijken. Daar zou vanaf nu verandering in moeten komen. Het stadsbestuur ondertekent vandaag samen met de zaakvoerders van drie pizzazaken in de stad een protocol waarin ze zich engageren om meer aandacht te hebben voor verkeersveiligheid. "In het verleden werden we geconfronteerd met pizzakoeriers die roekeloos rijgedrag vertoonden", zegt burgemeester Eric Vos (TIM). "We hebben die signalen opgepikt en aan de politie gevraagd om meer controles uit te voeren. Op basis van die vaststellingen zijn we met de zaakvoerders gaan praten. Zij gaan nu het engagement aan om hun personeel te sensibiliseren om de verkeersregels te volgen, en telkens de nodige boorddocumenten bij te hebben."





Elektrische fietsen

De pizzazaken beloven ook om te bekijken of ze binnen de Ring ook met elektrische fietsen kunnen leveren.





De drie pizzazaken die vandaag hun handtekening onder het protocol zetten, zijn Pizza Talia op de Grote Markt, Pizza Phone in de Victoriestraat en Domino's Pizza op het Zegeplein. Zaakvoerder Serkan Karaduman van Pizza Talia is blij met het protocol. Hij hoopt dat zijn koeriers nu niet langer 'onterecht' met de vinger worden gewezen. "Vroeger kregen wij alle schuld van ongepast rijgedrag, zelfs als het onze koeriers niet waren", zegt Serkan. "We hebben recent vijf nieuwe bromfietsen aangekocht die niet sneller kunnen dan 25 kilometer per uur. Overdreven snelheid is dus al niet meer mogelijk voor mijn koeriers. Op de bromfietsen bevestigden we een bord met de boodschap 'Ben ik geen heer in het verkeer?', vergezeld van A, B, C, D of E. Als onze koeriers toch nog roekeloos zijn, kunnen mensen het nummer van de bromfiets naar ons doorbellen."





Hoewel de koeriers zich voortaan trager door het verkeer zullen begeven, maakt Serkan Karaduman zich sterk dat de pizza's van Pizza Talia niet met vertraging of koud zullen aankomen bij de klant. "Voor verre verplaatsingen gebruiken we één van onze twee brommers van B-klasse. Die mogen wel nog tot 45 kilometer per uur rijden. En we hebben 10 warmhoudzakken van 300 euro per stuk aangeschaft. Daarin blijven de pizza's 45 minuten warm."