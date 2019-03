Gedaan met jeuk in Zevendonk: stad bestrijdt processierupsen met giftige bacterie Jef Van Nooten

21 maart 2019

11u00 3 Turnhout De stad Turnhout gaat dit jaar een nieuwe bestrijdingsmethode gebruiken tegen de processierups. Vooral de bewoners van het gehucht Zevendonk gaan al enkele jaren gebukt onder het probleem.

De bewoners van Zevendonk hebben de voorbije jaren in toenemende mate last gehad van processierupsen. “Dat Zevendonk zwaar wordt getroffen door de eikenprocessierups, is te verklaren door het grote aantal zomereiken in het gebied”, vertelt schepen voor Groenbeheer Marc Boogers (Groen). “Om starten we in Zevendonk een proefproject.”

Gif

De kleine brandharen van de eikenprocessierups bevatten een stof die jeuk en andere allergische reacties kan veroorzaken bij de mens. “Met de nieuwe methode worden de rupsen vernietigd nog voordat de brandhaartjes worden gevormd”, aldus Boogers. “Een specifieke bacterie wordt op de zomereiken verneveld met een spuitkanon. De eikenprocessierups eet de bacteriën op. Die produceren op hun beurt een gif dat het maag-darmstelsel van de rupsen verlamt. De rupsen kunnen niet meer eten en sterven na enkele dagen.”

Ook andere rupsen

De nieuwe methode heeft ook nadelen. De bacterie doodt niet alleen de eikenprocessierupsen, maar ook andere soorten rupsen die van de behandelde eikenbladeren eten. “Daarom wordt de methode alleen toegepast op plaatsen waar er grote populaties van eikenprocessierupsen zijn, waar de bewoners grote overlast ondervinden of waar veel wandelaars of fietsers passeren. Dus alleen in woongebied, in belangrijke publieke ruimtes en langs invalswegen.”

In het najaar wordt de nieuwe bestrijdingsmethode geëvalueerd. “De provincie onderzoekt voor de volgende jaren bijkomende en andere milieuvriendelijkere bestrijdings- en preventiemethodes ", besluit schepen Marc Boogers voor Groenbeheer (Groen).