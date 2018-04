Garageverkoop mag ook op speelpleintje 26 april 2018

De buurtverenigingen Gulden Vellekens, Jef Buyckxstraat, De Blijde Boodschap, den Doolhof en nog enkele bewoners van de Gildenstraat in Turnhout organiseren op zondag 13 mei een garageverkoop. Tussen 8 uur en 16 uur kunnen bewoners hun koopwaar uitstallen in hun garage, voortuin of oprit. Op voetpaden mag niks geplaatst worden. De deelnemers die geen garage of voortuin hebben, kunnen hun koopwaar op het speelpleintje achteraan in de Hollandsestraat zetten. "We vragen wel dat deze deelnemers na het afsluiten van de dag, de spullen die ze niet verkocht hebben, terug mee naar huis nemen", klinkt het bij de initiatiefnemers. (JVN)