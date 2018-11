Garageconcert geeft startschot van

‘Schorvoort for Life 2018' Jef Van Nooten

05 november 2018

09u31 5 Turnhout De organisatoren van ‘Schorvoort for Life’ hebben het startschot gegeven voor de zevende editie. Tijdens een garageconcert stonden onder meer The Deer Friends op het podium voor een eenmalig reünieconcert.

Schorvoort for Life is dit jaar toe aan de zevende editie. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het evenement op zaterdag 22 december al een hele tijd bezig. Met een uniek garageconcert is nu ook de publieke kick off gegeven. “The Deer Friends speelden een eenmalig reünieconcert, gevolgd door de mooie muziek van singer-songwriter JVDB. De vele bezoekers lieten de koude niet aan hun hart komen en genoten met volle teugen. Schorvoort toonde zich opnieuw als een warme Turnhoutse wijk”, klinkt het bij de organisatoren.

De opbrengst van Schorvoort fot Life 2018 gaat naar Het Vierkant Wieltje, een groep van enthousiaste ouders die zich hebben verenigd om de toekomst van hun jongvolwassen kinderen met beperking in eigen handen te nemen. “Ze denken hierbij aan de uitbouw van een dagbesteding voor de jongeren die niet meer naar school kunnen en, bijzonder ambitieus, de ontwikkeling van een kleinschalig woonproject dat begeleid zelfstandig wonen voor hen mogelijk maakt.”

Schorvoort for Life vindt op zaterdag 22 december plaats in en rond de parochiezaal van Schorvoort. Onder meer het Turnhouts Winter Kubb Kampioenschap, een platenbeurs, een spelletjesnamiddag, optredens en een dansfeest staan op het programma. Tijdens het Wintersalon op de Grote Markt in Turnhout houdt Schorvoort for Life op zaterdag 15 december ook voor één dag de Warmste Chalet open.