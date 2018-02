Gangster rooft kluis leeg bij Brantano Personeel in shock, collega's nemen tijdelijk over JEF VAN NOOTEN

05 februari 2018

02u38 0 Turnhout Een gewapende man heeft zaterdagochtend kort voor openingstijd een overval gepleegd op de Brantano-winkel aan de Papenbruggestraat in Turnhout. Hij wachtte een werkneemster op toen ze arriveerde. De vrouw moest onder bedreiging van een pistool de kluis openen. "De overvaller is met de buit weggevlucht toen haar collega's aankwamen", zegt woordvoerder Peter De Smedt.

Het filiaal van Brantano aan de Papenbruggestraat in Tunhout bleef zaterdag een hele dag gesloten. Pas vandaag kunnen klanten er opnieuw terecht, maar zij zullen niet onthaald worden door de vertrouwde werknemers. Zij zitten voorlopig thuis nadat ze zaterdagochtend het slachtoffer werden van een gewapende overval. "De overvaller handelde alleen", verduidelijkt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. "Het was een man die zijn gezicht bedekt had. Hij toonde een pistool of iets dat op een pistool lijkt. Na de overval is hij weggevlucht."





De politie kwam massaal ter plaatse nadat het Brantano-personeel alarm had geslagen. De agenten organiseerden nog een zoektocht, maar de gewapende overvaller bleef spoorloos.





De gewapende overval gebeurde kort voordat de winkel zaterdagochtend rond 9 uur de deuren zou openen. Het lijkt erop dat de man het personeel stond op te wachten. "Toen de eerste werkneemster de deuren van de winkel opende, is hij meteen mee naar binnen gekomen", vertelt Peter De Smedt, woordvoerder van Brantano. "Dat was nog voor de echte opening van de winkel. Klanten waren er dus nog niet aanwezig."





Vuurwapen

De gangster haalde een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee bedreigde hij het personeelslid. "Onze werkneemster moest dan de kluis openen", schetst Peter De Smedt. "Hij heeft daarop een geldbedrag uit de kluis ontvreemd. De dader is weg gevlucht op het moment dat nog enkele andere werkneemsters in de winkel arriveerden."





Ook zij werden bedreigd met het pistool. Alle werknemers waren te zeer in shock om na het sporenonderzoek de winkel te openen. De Turnhoutse vestiging van Brantano bleef daardoor de hele zaterdag gesloten. "Onze werkneemsters zijn fysiek gelukkig ongedeerd gebleven. Maar ze waren wel enorm onder de indruk", vertelt De Smedt. "Wij hebben meteen enkele mensen van ons ter plaatse gestuurd om hen op te vangen, en ook de dienst Slachtofferhulp kwam ter plaatse om hen te begeleiden. Ze waren te aangeslagen om aan het werk te gaan."





Ook al bij C&A

Als alles volgens plan verloopt, opent de winkel vandaag terug de deuren. "We voorzien ander personeel om de winkel in Turnhout tijdelijk open te houden. De werknemers die slachtoffer werden van de overval krijgen de nodige tijd om alles te verwerken."





De winkel van Brantano aan de Papenbruggestraat is naast een C&A gevestigd. Ook die winkel kreeg in het verleden al meermaals het bezoek van een gewapende overvaller. Hoeveel buit de overvaller zaterdag maakte bij Brantano, wil de directie niet kwijt.