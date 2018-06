Frietketel vat vuur 26 juni 2018

Aan het Elandersplantsoen in Turnhout is zondagavond brand ontstaan. Rond 23.15 uur vatte er een frietketel vuur. Niemand raakte gewond en de schade bleef relatief beperkt. Maar omdat door de brand ook de elektriciteitskast van de woning was gesmolten, hebben de bewoners de nacht elders doorgebracht. (JVN)