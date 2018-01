Fout in afvalkalender van IOK 02u43 0

In de stad Turnhout bleven gisterochtend enkele PMD-zakken staan. Verscheidene bewoners hadden hun blauwe zak te laat buiten gezet. Een fout in de ophaalkalender lag aan de oorzaak. "Op de nieuwe ophaalkalender van Turnhout staat foutief dat de ophalingen starten om 7 uur. Maar net als de drie vorige jaren starten alle ophalingen in Turnhout om 6.30 uur. IOK Afvalbeheer vraagt aan alle Turnhoutenaren om ook in 2018 hun afval voor 6.30 uur aan te bieden aan de straatkant. In de praktijk wijzigt er dus niets. Deze informatie wordt ook bekend gemaakt op de digitale infoborden en in de volgende stadskrant van de stad Turnhout", klinkt het bij IOK. Omdat het om een misverstand ging, zette IOK Afvalbeheer de fout recht. In de straten waar tussen 6.30 uur en 7 uur al de PMD-zakken waren opgehaald, werd in de loop van de dag nog eens langs gereden. (JVN)