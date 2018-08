Foorreizigers opnieuw feestelijk onthaald 07 augustus 2018

De foorreizigers van de kermis in Turnhout worden vandaag feestelijk onthaald. Van 17 uur tot 22 uur is er animatie voorzien.





Het spektakel lokt ieder jaar heel wat kijklustigen naar de Grote Markt. Bezoekers willen zien hoe de zeventig foorreizigers met puzzelwerk hun plaatsje zoeken en zichzelf installeren. "Vanaf 17 uur is er volop animatie op het Marktplein met 'Racebob' om de aanwezigen te animeren met zijn supersize flashy botsauto en dreunende disco-beats", klinkt het bij stad Turnhout. "Om 19 uur is het de beurt aan "The North Side Boys" en de band "De Knappe Koppen" om er de sfeer in te houden tot de kermiswagens de Grote Markt oprijden."





Om stipt 20 uur komen de kermiswagens van alle kanten het marktplein opgereden. Om 20.45 uur wordt het muzikale feest voort gezet tot 22 uur. (JVN)