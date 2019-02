Flixbus stopt voortaan ook in Turnhout: snelle verbinding naar Eindhoven, Zaventem of Zurich Jef Van Nooten

26 februari 2019

12u48 0 Turnhout In Turnhout de bus opstappen met bestemming Eindhoven of Zaventem? Of zelfs nog verder: Zurich? Binnenkort kan het, want Flixbus krijgt vanaf april ook een stopplaats in Turnhout. “Die komt wellicht aan de Graatakker, vlakbij de gratis parking”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Het was Pierre Gladiné – die vorige legislatuur voor Open VLD deel uitmaakte van de gemeenteraad – die vorig jaar met het voorstel op de proppen kwam. Hij vroeg het stadsbestuur om aan te kloppen bij internationale busmaatschappijen zoals Flixbus, Eurolines en IC-Bus. “Zij rijden onze stad voorbij, maar stoppen er niet”, motiveert huidig Open VLD-raadslid Bart Voordeckers de vraag.

De stad heeft nadien ook effectief contact opgenomen met de busmaatschappijen, en met succes. “Ik heb met de verschillende maatschappijen contact opgenomen. Bij de meeste maatschappijen was het antwoord op dat moment niet positief, maar van Flixbus hebben we in december wel een positief antwoord gekregen”, vertelt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Flixbus is bereid om de nachtbus tussen Eindhoven en Zurich voortaan ook in Turnhout te laten stoppen. Dagelijks zal er om 08.05 uur een Flixbus in Turnhout halt houden en richting Eindhoven rijden. ‘s Avonds om 19.05 uur houdt de bus opnieuw halt in Turnhout om via Antwerpen richting Brussel te rijden. De bus stopt ook aan Brussels Airport en rijdt nadien voort naar Zurich”, verduidelijkt Boogers. Voordat de Flixbus in Zurich arriveert, houdt ze na Antwerpen, Brussel Airtpors en Brussel ook halt in Luxemburg, Colmar, Mulhouse en Basel Airport. “Het gaat bij de halte in Turnhout alleen om in- en uitstappen, geen pauzes”, vervolgt Marc Boogers. “Deze Flixbus is vooral geschikt voor dagtochten naar Eindhoven, of bezoeken aan Turnhout vanuit bijvoorbeeld Brussel. De bus zal halteren aan de Graatakker, vlakbij de gratis randparking Stadspark.”

Flixbus verwacht dat de Europese lijnvergunning rond 11 april in orde zal zijn. Vanaf dan stopt de bus ook in Turnhout. De precieze startdatum zal later nog gecommuniceerd worden.

Bart Voordeckers is tevreden dat het voorstel van zijn voorganger geleid heeft tot een Flixbus-halte in Turnhout, maar hoopt op meer. “Iedere twee uur passeren er in Turnhout ook bussen tussen Antwerpen en Eindhoven/Düsseldorf. Voorlopig houden zij nog geen halt in Turnhout. Het zou nochtans zeer handig zijn om snel op het Duitse spoorwegnetwerk te geraken”, aldus Voordeckers. De stad is bereid verdere gesprekken aan te knopen met Flixbus. “We hebben Flixbus gevraagd te bekijken of er in de toekomst nog meerdere lijnen in Turnhout kunnen stoppen, en volgen dit verder mee op. Daarnaast wil ik ook nog eens bij de andere internationale busmaatschappijen aankloppen om te horen of ze intussen wel interesse hebben.”