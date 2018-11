Fleur (10) verkoopt sleutelhangers en sjaals voor Pink Ribbon Kristof Baelus

30 november 2018

16u11 0 Turnhout Fleur Baelus uit Turnhout draagt voor de derde keer haar steentje bij voor Pink Ribbon. Ze verkoopt pixelsleutelhangers, gesloten sjaals en haarbanden.

De mama van Fleur kreeg in 2013 te horen dat ze borstkanker had, haar dochter was toen slechts vijf jaar. “Het is moeilijk om er dan open over te praten maar 2 jaar later kon dit wel. Fleur heeft toen besloten dat ze iets wilde doen om ook andere mensen met kanker te helpen. Ze vond het erg dat mensen zo’n verschrikkelijke ziekte konden hebben”, zegt haar mama. Ook de Oma van Fleur kreeg in 1989 te horen dat ze borstkanker had, in 1994 stierf ze aan deze verschikkelijke ziekte.

Voor het derde jaar op rij zal Fleur pixelsleutelhangers verkopen. Door haar enthousiasme vonden de leden van de Pink Ribonettes uit Turnhout het tijd om haar te helpen. Ze stelden spontaan voor om sjaals en haarbanden te breien zodat ook die verkocht kunnen worden. “Fleurs streefdoel is om dit jaar 1.000 euro te kunnen verzamelen voor Pink Ribbon, maar of dat lukt weten we pas binnen twee weken”, zegt haar mama.

Nu zondag staat Fleur op de multiculturele markt in het Heilig Graf in Turnhout. Wie interesse heeft in een gadget en Pink Ribbon hiermee wil steunen, kan alvast een kijkje gaan nemen. De eerste actie van Fleur leverde 500 euro op, vorig jaar verzamelde ze 900 euro.

De belevenissen van Fleur en haar actie kan je volgen via de Facebookpagina van ‘Gelukkige Fleur’.