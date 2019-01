Finalisten van Junior Journalist schrijfwedstrijd bekroond Jef Van Nooten

28 januari 2019

12u36 0

Bij de Junior Journalist schrijfwedstrijd van het Davidsfonds zijn uit 126 inzendingen van Turnhoutse scholieren tien laureaten gekozen. Het thema van de schrijfwedstrijd dit jaar was ‘Meesterschap’. De deelnemers moesten er een verhaal van maximaal 1.000 worden over schrijven. Lisa Pijls van het Sint-Jozefcollege aan de Koningin Astridlaan was de winnares met haar werk ‘Het Talentenbos’. Met dat werk neemt ze in mei deel aan de eindfinale van de provincie Antwerpen. De andere laureaten waren Imke Van Tulder, Lander Vangansbeke, Ezekiel Telke, Fleur Baert, Michèle Van den Moortel, Jacob Hendrickx, Emma Visser, Hebe Bax en Lema Esami.