Filmpjes met bekend acteur promoten onderwijscongres 16 maart 2018

Turnhout Acteur Bruno Vanden Broecke heeft samen met de leerlingen 'Woordkunst-Drama' van het Heilig Graf vijf filmpjes opgenomen. Die moeten een tweedaags onderwijscongres promoten dat eind april in Turnhout plaatsvindt.

Het Heilig Graf in Turnhout vormt op 26 en 27 april de thuisbasis van een onderwijscongres waaraan zesdejaars uit alle onderwijshoeken van Vlaanderen en Brussel deelnemen. Samen zullen ze nadenken over de manier waarop het onderwijs moet evolueren.





"De wereld is de laatste decennia sterk geëvolueerd. Op het vlak van omgaan met kennis maken we aardverschuivingen mee. Als we willen ontdekken hoe we elegant op de kar van de toekomst kunnen springen, is luisteren naar de mening van jongeren zélf ultrabelangrijk", vertelt projectverantwoordelijke Jan Masereel van het Heilig Graf. "Daarom zoeken we een dwarsdoorsnede van zesdejaars die samen zullen brainstormen over toekomstsleutels voor het onderwijs. Hoe willen zij leren? Wat kan er beter? De resultaten van dit debat vormen een aanzet voor het vijfjaarlijks memorandum van de Vlaamse Scholierenkoepel en een inspiratiebron voor de minister van Onderwijs."





Om het onderwijscongres te promoten, werden verscheidene filmpjes gemaakt. Daarin kruipt acteur Bruno Vanden Broecke in de huid van 'de Verstappen', een leerkracht die toont hoe onderwijs net niet moet. "De filmpjes zijn opgenomen in campus Patersstraat van het Heilig Graf. Het zijn onze leerlingen van Woordkunst-Drama die figureren in de filmpjes", zegt woordvoerster Sarah Lauwerysen van het Heilig Graf. De eerste twee filmpjes zijn alvast te bekijken op de facebookpagina van het Heilig Graf. De drie andere filmpjes worden de komende weken openbaar gemaakt. "Zo hopen we zoveel mogelijk jongeren te bereiken én te overtuigen om deel te nemen aan dit broodnodige congres."





Deelname aan het onderwijscongres is gratis. Inschrijven kan tot en met 21 maart via de website www.j1000-oldschool.com. De leerlingen kunnen overnachten in de sporthal van de school. (JVN)