Filmfestival MOOOV mikt op de jeugd: “Gemiddelde leeftijd van 52 jaar moet naar beneden” Jef Van Nooten

11 april 2019

15u02 2 Turnhout MOOOV verwacht later deze maand opnieuw 25.000 bezoekers voor het filmfestival in Turnhout. Artistiek directeur Marc Boonen hoopt dat vooral ook veel jongeren dit jaar hun weg naar de wereldcinema zullen vinden. “Onze gemiddelde bezoeker is 52 jaar. Die leeftijd moet naar beneden”, zegt Boonen.

Achter de schermen wordt al bijna een heel jaar gewerkt aan de 27ste editie van het MOOOV filmfestival in Turnhout. Het festival start dit jaar op 23 april en duurt tot 5 mei. Vorig jaar lokte MOOOV 25.000 liefhebbers van de betere film naar Turnhout. Het filmfestival hoopt dit jaar minstens evenveel bezoekers te lokken, en als het even kan zoveel mogelijke jonge filmliefhebbers. “We zetten al een aantal jaren in op jongeren, maar dit jaar willen we dat nog explicieter doen dan anders”, vertelt artistiek directeur Marc Boonen van MOOOV.

Reden? Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde bezoeker van de betere cinema – en dus ook van filmfestival MOOOV – 52 jaar is. “Die leeftijd willen we naar beneden krijgen. Om dat te kunnen verwezenlijken, moet je jongeren ook meer betrekken bij de organisatie van het festival. We zijn dus enorm blij dat we dit jaar kunnen rekenen op heel wat jonge medewerkers en stagiairs.”

Jonge medewerkers

De gezichten van de jonge medewerkers werden onder meer al gebruikt in een krantenbijlage over MOOOV. En Marc Boonen stond er op dat zij ook mee poseerden voor de foto bij dit artikel.

“Zij zijn de ambassadeurs van MOOOV naar het jonge publiek. Maar ze zijn veel meer dan alleen ambassadeur. We willen onze jonge medewerkers ook klaarstomen voor de toekomst”, zegt Boonen. Met 58 jaar ben ik momenteel de jongste van het programmateam. Daarom nemen we onze jonge medewerkers sinds een tijd mee om naar films te kijken, we nemen ze mee op prospectie, mee naar festivals, … zodat zij over een paar jaar mee de programmatie kunnen doen.”

Instagram

De artistieke directeur merkt alvast veel gedrevenheid en passie bij zijn jonge team om het festival in goede banen te leiden. “Die inzet van onze jongeren resulteert hopelijk ook in een verjonging van ons publiek. Op vlak van communicatie naar jongeren toe loopt het alvast goed. We zijn meer dan ooit actief op Facebook en Instagram.”

Chinese film

Tijdens het festival worden dit jaar 86 films vertoond: 70 langspeelfilms en 16 kortfilms. Of artistiek directeur Marc Boonen een absolute aanrader heeft? “An Elephant Sitting Still. Voor mij persoonlijk is dat de beste film, maar hij duurt wel bijna 4 uur. Mogelijk schrikt die duurtijd veel mensen af, maar voor veel mensen die de film al gezien hebben, is het de beste film in jaren. Een film die ze nooit van hun leven zullen vergeten”, vertelt Boonen.

“Het was de debuutfilm van een jonge Chinese cineast, maar meteen ook zijn laatste film. Hij heeft zelfmoord gepleegd kort nadat de film af was. De aanleiding voor de zelfmoord zou een conflict met de producent zijn. Hij vond 4 uur te lang, maar de regisseur wilde er niet op inboeten. We hebben beslist om vijftig procent van de inkomsten aan de ouders van deze cineast te geven, twee simpele Chinese arbeiders.”

Strijd met Netflix

Naast de filmvoorstellingen zal ook het MOOOV-café niet ontbreken tijden het festival. “Het MOOOV-café maakt voor de helft het succes uit van het festival”, besluit Boonen. “Een festival zoals MOOOV is een totaalgebeuren. Het is meer dan zomaar even naar de film gaan. Net daar ligt de kracht van filmfestivals. Op deze manier kunnen we concurreren met de Netflixes van deze wereld. Mensen kunnen in ons café urenlang met regisseurs praten, dat kan je niet als je Netflix kijkt.”

Meer info over de verschillende thema’s en de programmatie via www.mooov.be .