Filmfans stromen toe aan Begijnhof OORLOGSEPOS 'TORPEDO' IS AAN TWEEDE DRAAIDAG TOE WOUTER DEMUYNCK

18 juli 2018

02u49 0 Turnhout Ook gisteren werd nog de hele dag op het Begijnhof gefilmd voor 'Torpedo', de eerste langspeelfilm van Sven Huybrechts. De media-aandacht lokte nog wat meer kijklustigen. Zij genoten met volle teugen van het schouwspel.

In 'Torpedo' moet een bende Vlaamse verzetsstrijders - gespeeld door onder meer Koen De Bouw, Sven De Ridder, Joren Seldeslachts, Robrecht Vanden Thoren, Stefan Perceval, Vic De Wachter, Gilles De Schryver en Bert Haelvoet - met een gestolen Duitse U-boot uranium van Congo naar de Verenigde Staten brengen tijdens Wereldoorlog II.





De scène die in het Begijnhof wordt gefilmd, is de openingssequentie van de film. Dat de opnames van een oorlogsfilm zowaar aan het Begijnhof plaatsvinden zorgde ervoor dat heel wat buurtbewoners een kijkje kwamen nemen. "Ik had via jullie krant vernomen dat er vandaag (gisteren, red.) opnieuw opnames waren", zegt Jef Hendrickx, die samen met zijn vrouw Johanna Lenaert kwam kijken.





"Een scène konden we van erg dichtbij bekijken, dat was echt wel de moeite. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Wat opvalt is dat wat in de film maar een flits is, zowat een uur kan duren alvorens het gefilmd is."





Eric Schellekens was al erg vroeg van de partij. Vanaf 9.30 uur maakte hij zowat de hele opnamedag mee. "Voor mij is dit maar tien minuten wandelen. Al die ontploffingen, knallen en schoten zijn heel interessant om te zien. Van de acteurs ken ik natuurlijk vooral Koen De Bouw, maar ook Sven De Ridder zie ik graag spelen. Ik vind hem wel een grappige man."





Anja van Dyck en haar dochter Liz Ooms (11) wonen net buiten het Begijnhof. "Het is leuk dat je kan zeggen dat je bepaalde scènes live hebt meegemaakt als je later de film ziet. Wat mij verrast is hoe de omgeving met enkele aanpassingen helemaal kan veranderen. Met weinig ruimte zijn ze erin geslaagd die oorlogssfeer te creëren. We wonen wel dichtbij, maar het is niet zo dat je wakker wordt van de geweerschoten. Dat valt allemaal mee."





Lastminutefiguranten

Torpedo heeft trouwens heel wat Kempische kantjes. De opnames vinden grotendeels in de Kempen plaats en ook veel figuranten zijn dus afkomstig uit de regio. Student orthopedagogie Jonas Hens (22) uit Turnhout en leerkracht Aaron Simsek (26) uit Vosselaar figureerden als Duitse soldaten.





"We kenden iemand van de crew en ze hadden lastminute nog enkele figuranten nodig. We hebben totaal geen ervaring, maar dit was heel plezant om mee te maken. Daar kan je wel mee stoefen", lachen de twee goede vrienden. "We hebben onder meer een Hitlergroet moeten doen als de commandant er was, uit een vrachtwagen moeten springen en uiteindelijk sterven we ook in de film. Achter je kostuum zitten dan bloedzakjes die ze op het juiste moment laten 'ontploffen', maar eigenlijk voel je dat niet."