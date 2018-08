Filemina en Voetjes & Zo openen samen pop-up 10 augustus 2018

In de Leopoldstraat in Turnhout opent vandaag de pop-up winkel 'File-Voe & Zo'. De pop-up is een samenwerking tussen de winkels Filemina uit Arendonk en Voetjes & Zo uit Oud-Turnhout. De gezamenlijke pop-up winkel van Ilse Aerts en Coby Goyvaerts blijft opent tot 12 oktober. Klanten kunnen er terecht voor kindermode en kinderschoenen van verscheidene merken. "Het was van ons allebei een droom om ook eens een winkel in Turnhout te hebben. Het is een uitdaging om samen een trendy winkel te creëren", vertellen Coby en Ilse. "We bieden er een mix van outlet en nieuwe collectie aan, met kortingen van 40 tot 70% voor de outlet."





File-Voe & Zo is iedere week van maandag tot zaterdag open van 10 tot 18 uur. "Op zaterdagen staan we samen in de pop-up. Voor de andere dagen hebben we een uurrooster opgesteld." (JVN)