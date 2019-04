Fietstunnel van 800 ton schuift onder Ring in Geel Tot dinsdagochtend is Ring afgesloten voor verkeer Jef Van Nooten

19 april 2019

13u36 6 Turnhout Onder de Ring in Geel wordt tijdens het paasweekend een fietstunnel van 35 meter geplaatst. De tunnel weegt 800 ton. De aannemer krijgt vier dagen tijd om het gevaarte op zijn plaats te krijgen. “Want dinsdagochtend gaat de Ring terug open voor het verkeer”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens. De tunnel maakt deel uit van de fietsostrade tussen Herentals en Balen.

De provincie Antwerpen gaf eind september 2018 het startschot voor de werken aan de fietstunnel onder de Ring (R14) in Geel. Na wat voorbereidende werken, startte aannemer Mols begin dit jaar met de effectieve bouw van de fietstunnel. Hij deed dat naast de nabijgelegen spoorweg. “Op amper drie maanden tijd bouwde de aannemer een fietstunnel van 35 meter lang”, vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

Vier dagen en nachten

Voor de bouw van de tunnel was 111.341 kilogram ijzer en 695 kubieke meter beton nodig. Met de plaatsing van de tunnel volgt dit weekend het grootste huzarenstukje. “De aannemer heeft slechts vier dagen en vier nachten de tijd om dit gevaarte op zijn plaats te krijgen”, vervolgt Luk Lemmens.

10.000 m3 grond

Vrijdagochtend om 9 uur werd gestart met het openbreken van de Ring. “Nadien graven ze een immense doorgang. Hiervoor moet ongeveer 10.000 kubieke meter grond verzet worden. Dit betekent dat gedurende enkele uren iedere vier minuten een vrachtwagen moet geladen worden. Nadien schuift de enorme fietstunnel van 35 meter onder de Ring èn leggen ze alles opnieuw aan. De klus moet geklaard zijn tegen dinsdagochtend 6 uur, want dan gaat de Ring van Geel opnieuw open voor het verkeer.”

Na de plaatsing van de tunnel volgt nog de afwerking. Daarna moeten de fietswegen nog tot aan de tunnel worden aangelegd.

5.000 studenten

Geels burgemeester Vera Celis juicht de tunnel toe. Het draagt bij tot meer verkeersveiligheid in haar stad. “Met deze fietstunnel komt er een veilige fietsverbinding voor onder andere de bijna 5.000 studenten tussen het station van Geel en de campus van Thomas More. Ook zorgt de fietsostrade op langere termijn voor een veilige en vlotte fietsverbinding tussen Balen en Herentals, dat is zeker interessant voor het woon- en werkverkeer. Deze fietstunnel is een knap staaltje van innovatie en moderne techniek”, meent Vera Celis.

Fietsostrade

De bouw van de tunnel en de aanleg van het fietspad kost in totaal 1,4 miljoen euro. Daarvan wordt 600.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en 632.000 euro door de Europese Unie. De fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen.

“Die loopt langs spoorlijn 15 en is 36 kilometer lang. De fietsostrade loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade bedraagt meer dan 30 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen”, besluit Luk Lemmens.