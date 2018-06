Fietsster omvergelopen 21 juni 2018

De 65-jarige P.J. uit Turnhout is woensdagvoormiddag rond 10.45 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Grote Markt met de Gasthuisstraat in Turnhout. Het slachtoffer werd op haar fiets omvergelopen tijdens een studentenspel. De fietsster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)