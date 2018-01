Fietsster gewond 02u42 0

Een oudere dame is maandag om 11.25 uur lichtgewond geraakt op het kruispunt van de Steenweg op Antwerpen met de Collegestraat in Turnhout. De vrouw is op haar fiets aangereden door een auto. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De autobestuurster (53) uit Arendonk is ongedeerd. (JVN)