Fietsersbond zet druk op de ketel NIEUWE ACTIE AAN ZWART KRUISPUNT MOET STAD WAKKER HOUDEN JEF VAN NOOTEN

16 juni 2018

02u43 0 Turnhout De stad Turnhout voert intensieve gesprekken met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Zevendonk veiliger te maken. De Fietsersbond voerde gisteren actie aan het zwarte kruispunt om druk op de ketel te houden.

Wie als zwakke weggebruiker het kruispunt van de Parklaan met de Steenweg op Zevendonk in Turnhout over wil, riskeert zijn leven. Zelfs bij groen licht kunnen fietsers en voetgangers er op elk moment aangereden worden, want het afdraaiende verkeer heeft steeds gelijktijdig groen. Het kruispunt is dan ook het derde zwartste kruispunt van heel Vlaanderen. "Het is een weids en onoverzichtelijk kruispunt waar men als fietser meerdere rijstroken moet oversteken. Als je bijvoorbeeld vanuit Kasterlee komt en richting het ziekenhuis wil, moet je acht rijstroken kruisen met afdraaiende auto's uit drie richtingen", zegt Linda Van Dooren van de Fietsersbond regio Turnhout.





"Abominabele score"

De Fietsersbond plaatste gisteren een 'gele ringfiets' aan het kruispunt. Daarmee wil de bond niet alleen automobilisten wijzen op de aanwezigheid van zwakke weggebruikers, maar vooral ook druk zetten bij stad Turnhout en de Vlaamse overheid om 16 jaar na de eerste vermelding op de Vlaamse lijst met zwarte kruispunten werk te maken van meer verkeersveiligheid op het kruispunt. "Via schepen voor Mobiliteit Marc Boogers vernamen we dat de gesprekken van de stad met het AWV nu intensiever en constructiever zijn geworden", zegt Linda Van Dooren. "De abominabele score van de Turnhoutse kruispunten op de lijst heeft de Vlaamse overheid wakker geschud. Door de aanpassing van de verkeerslichtenregeling zouden de meeste kruispunten op korte termijn geheel of tenminste gedeeltelijk conflictvrij kunnen worden voor fietsers."





Ondertunneling

Maar het stadsbestuur neemt geen genoegen met alleen het conflictvrij maken van het kruispunt. Ze blijft bij de Vlaamse overheid aandringen op een ondertunneling van het kruispunt, het zogenaamde 'Stedelijke plateau' waar al vele jaren sprake van is. "Samen met het AWV bekijkt de stad wat op korte termijn gerealiseerd kan worden om de verkeersveiligheid hier te verhogen. Hiervoor wordt een studie en ontwerp opgestart", zegt schepen Marc Boogers (Groen). "Daarnaast heeft de stad gesprekken met het AWV en het kabinet Weyts om tot een structurele oplossing (de ondertunneling, red.) te komen voor dit kruispunt. Deze gesprekken verlopen positief."





Toch blijft de Fietsersbond sceptisch. "We zijn blij dat het in een stroomversnelling zit. Maar in het verleden bleek wel eens dat de plannen die op de vergadertafel uitgetekend werden op de lange baan werden geschoven. De gele ringfiets moet de druk op de ketel houden."