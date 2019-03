Fietsers krijgen applaus op Grote Markt Jef Van Nooten

21 maart 2019

De Fietsersbond in Turnhout stelde zich donderdagochtend op aan het kruispunt van de Grote Markt met de Patersstraat en de Baron du Fourstraat. Alle fietsers die passeerden, werden aangemoedigd en getrakteerd op applaus. Ook schepen van Mobiliteit Marc Boogers applaudisseerde mee voor de fietsers. Het was de zesde keer dat de Fietersbond een applausdag organiseerde. “Dit jaar kozen we als locatie de autoluwe Grote Markt van Turnhout. Komende uit één van de invalswegen, passeren er immers vele fietsers naar hun bestemming. We zijn ervan overtuigd dat een uitbreiding van deze autoluwe zone onze binnenstad leefbaarder kan maken: veiliger voor de zachte weggebruiker en gezonder voor iedereen die de stadslucht inademt”, vertelt Linda Van Dooren van Fietsersbond regio Turnhout. “In deze tijd van groeiend klimaatbewustzijn is die zuivere stadslucht niet onbelangrijk. De verschuiving van automobiliteit naar meer fietsmobiliteit kan de schadelijk uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. We applaudisseren dit jaar dan ook extra luid voor de vele klimaatjongeren die via de Markt naar één van de grote scholen in de buurt fietsen.”