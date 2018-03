Fietser zwaargewond 03 maart 2018

Een 36-jarige fietser, M.F. uit Turnhout, is donderdag rond 17.20 uur zwaargewond geraakt op het kruispunt van de Vianestraat met de Victoriestraat in het centrum van de stad. De fietser stak volgens getuigen het kruispunt over zonder te kijken of af te remmen, en werd opgeschept door een auto. (JVN)