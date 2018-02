Fietser lichtgewond 16 februari 2018

In de Apostoliekenstraat in Turnhout is gisterenochtend om 5.20u een fietser aangereden door een lichte vrachtwagen. V.L. (55) uit Turnhout werdlichtgewond naar het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth gebracht. (MVBO)