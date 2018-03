Fietser gesandwicht 10 maart 2018

02u32 0

In de Rubensstraat in Turnhout is woensdagavond rond 22.30 uur een ongeval gebeurd. Een fietser kwam er klem te zitten tussen een rijdende auto en een geparkeerde wagen.





Fietser G.G. (43) werd met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht. (JVN)